WP: Помпео предложил Трампу убить Сулеймани несколько месяцев назад

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники опубликовало статью, где указано, что государственный секретарь США Майк Помпео впервые предложил американскому президенту Дональду Трампу убить иранского генерала Касема Сулеймани несколько месяцев назад.

При этом в издании отмечается, что ни Трамп, ни чиновники Минобороны США «не были готовы поддержать такую операцию». Однако 27 декабря после обстрела военной базы США недалеко от города Киркук в Ираке, когда один военный погиб и несколько пострадали, позиция американского президента якобы изменилась.

Через два дня, по данным СМИ, Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли встретились с Трампом во Флориде. Представители власти обсудили возможные варианты ответа на «агрессию Ирана», в том числе убийство Сулеймани.

3 января США нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта в Багдаде, в результате чего иранский генерал Касем Сулеймани погиб.

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