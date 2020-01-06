Личному вагону Сталина присвоили статус памятника культуры Грузии

06.01.2020, 12:26, Новости дня

Находящемуся в Гори вагону Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам, присвоен статус передвижного памятника культурного наследия, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Доме-музее вождя в Грузии.

Вагон входит в музейный комплекс в Гори, решение о его статусе принято грузинским Национальным агентством защиты культурного наследия.

В интерьер вагона входят кухня с традиционной русской печью, три двухместных купе, ванная комната и туалет, салон для совещаний и личный кабинет Сталина, 140-летие со дня рождения которого отметили в Гори 21 декабря 2019 года.

В прошлом году музейный комплекс посетили около 170 тыс. гостей, из них 160 тыс. – граждане иностранных государств, что стало рекордным показателем. В 2018 году посетителей было свыше 157 тыс., в 2017-м – более 132 тысяч.

В музее также хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР.



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Последнее: Находящемуся в Гори вагону Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам, присвоен статус передвижного памятника культурного наследия, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Доме-музее вождя в Грузии. Вагон входит в музейный комплекс в Гори, решение о его статусе принято грузинским Национальным агентством защиты культурного наследия. В интерьер вагона входят […]

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