Мнение: Борьба с терроризмом на юге России

Крым оказался в числе лидеров.
Наглядные последствия деятельности Меджлиса и Хизбут Тахрир на территории Крыма во времена Украины.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Находящемуся в Гори вагону Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам, присвоен статус передвижного памятника культурного наследия, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Доме-музее вождя в Грузии. Вагон входит в музейный комплекс в Гори, решение о его статусе принято грузинским Национальным агентством защиты культурного наследия. В интерьер вагона входят […]
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