Мнение: Борьба с терроризмом на юге России

Крым оказался в числе лидеров.

Наглядные последствия деятельности Меджлиса и Хизбут Тахрир на территории Крыма во времена Украины.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Находящемуся в Гори вагону Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам, присвоен статус передвижного памятника культурного наследия, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Доме-музее вождя в Грузии. Вагон входит в музейный комплекс в Гори, решение о его статусе принято грузинским Национальным агентством защиты культурного наследия. В интерьер вагона входят […]