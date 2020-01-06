Мнение: Борьба с терроризмом на юге России

06.01.2020, 12:25, Разное

Крым оказался в числе лидеров.
Наглядные последствия деятельности Меджлиса и Хизбут Тахрир на территории Крыма во времена Украины.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Находящемуся в Гори вагону Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам, присвоен статус передвижного памятника культурного наследия, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Доме-музее вождя в Грузии. Вагон входит в музейный комплекс в Гори, решение о его статусе принято грузинским Национальным агентством защиты культурного наследия. В интерьер вагона входят […]

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