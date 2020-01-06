Инсайдер Бен Гескин разместил в Сети рендер смартфона Huawei P40 Pro

Инсайдеры разместили в Сети качественный рендер очередной новинки от Huawei. Соответствующую фотографию P40 Pro показал Бен Гескин.

Специалист сделал снимок, учитывая утечки в интернете, касаемо мобильного устройства. Все данные свидетельствуют о том, что новая модель компании поступит в продажу на рынок с изогнутым экраном и отверстием для селфи-камеры в верхнем левом углу дисплея. Как отмечает Гескин, камера будет одинарной, хотя ранее обсуждалось наличие двух датчиков. Huawei P40 Pro имеет 5-модульную камеру и светодиодную вспышку.

До этого в Сети разместили информацию о том, что смартфон в базовой версии оснастят плоским экраном, а более усовершенствованные гаджеты – изогнутым со всех сторон. Официальный показ аппаратов Huawei состоится в Париже.

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