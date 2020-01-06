В Прикамье пропавшая 1 января женщина найдена мертвой

В Прикамье волонтеры обнаружили тело местной жительницы, пропавшей 1 января текущего года. Утром погибшая вышла о знакомых и направилась домой, после чего на связь с родными не выходила.

Инцидент произошел в городе Кунгур. Местная жительница отмечала Новый год в компании друзей, а потом, 1 января направилась домой. После местная жительница перестала выходить на связь с родными, семья пропавшей обратилась в полицию, правоохранители при участии волонтеров приступили к поискам.

Сегодня организация «59 регион» объявила, что жительница найдена мертвой, поблагодарив всех, кто участвовал в ее поисках, за помощь. Подробности происшествия станут известны позже.

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