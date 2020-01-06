В Санкт-Петербурге встреча Деда Мороза закончилась дракой и стрельбой

06.01.2020, 12:21, Разное

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь компания молодых людей затеяла драку с мужчиной, переодетым в костюм Деда Мороза. В итоге один из пострадавших был доставлен в больницу с огнестрельным ранением щеки.
Инцидент произошел ночью с 31 декабря на 1 января на станции метро «Спасская». Переодетый житель и молодой человек начинают ссориться, но конфликт быстро перерастает в драку. По предварительным данным, причиной стало то, что юноша выхватил из рук мужчины телефон.

Пострадавшие в итоге были доставлены в одну из местных больниц, у одного из пациентов диагностировано огнестрельное ранение — щека прострелена до кости, отметили медики.



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