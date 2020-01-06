Мнение: Рождество – это про смысл и надежду

До революции главным зимним праздником в РФ – как и во всем христианском мире – было Рождество Христово; и сверкающая огоньками елка была именно рождественским, а не новогодним символом. Первые годы после переворота большевики пытались искоренить елку – как и христианскую веру вообще.

До революции главным зимним праздником в РФ – как и во всем христианском мире – было Рождество Христово; и сверкающая огоньками елка была именно рождественским, а не новогодним символом. Первые годы после переворота большевики пытались искоренить елку – как и христианскую веру вообще.

Страна перешла с юлианского на григорианский календарь – так новый год уехал на тринадцать дней вперед, а Рождество оказалось, по новому гражданскому отсчету, 7 января.

Однако искоренить елку не удалось – и ее все же, в итоге, разрешили, но поменяли ее смысл – она стала новогодней, а не рождественской.

Но Новый Год продолжал нести какой-то отсвет Рождества – теплый, семейный, и практически не идеологизированный праздник, в котором еще оставался какой-то оттенок чуда и тайны, ожидания чего-то хорошего, каких–то не очень понятных, до добрых перемен, которые должны вот-вот произойти.

Дети его очень любили – не столько из–за лакомств и подарков, сколько из–за этой атмосферы чуда и тайны. Сейчас люди ее тоже ищут – «новый год к нам мчится, скоро все случится» – но остается неясным, что именно. Пройдет чисто условная дата, сменятся цифры в гаджетах, и жизнь продолжится, как и до этого. Ожидание чуда нередко оборачивается глубокой печалью – часы пробили, Новый Год наступил, и ничего не произошло.

Люди пытаются привнести немного ритуала и мистики с помощью всяких зверушек из восточных календарей – какое–то время назад был год свиньи, теперь – крысы, и на ходу изобретаемых суеверий, но это еще не делает выходной праздником.

Выходные удовлетворяют человеческую потребность в отдыхе; праздники – в смысле и надежде. Люди могут перенести (и нередко, охотно переносят) тяжелый труд и лишения, если они видят в этом какой–то важный для них смысл; заведомо бессмысленная работа – это всегда пытка. Можно перенести трудности пути, если знаешь, куда идешь. Невыносимо бежать, как белка в колесе.

И вот праздник Рождества Христова, к которому мы теперь возвращаемся – он про смысл и надежду.

Очень популярный (в том числе, у нас) атеистический автор Ричард Докинз как-то очень метко изложил свое мировоззрение словами «во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Многие не проговаривают это вслух с такой ясностью – но живут в картине мира, где это подразумевается.

Рождество принадлежит к совершенно другому взгляду на мироздание. За ним стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию, язык и культуру. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь – как уже преобразила жизнь множества людей. Изложим ее очень кратко.

Во вселенной – или, вернее, над ней – есть абсолютное Добро, Красота и Истина, Бог, который создал мир из любви, и каждого человека – для вечной радости.

В этом мире разворачивается драма падения и спасения. Люди отпали от своего Создателя в грех, глубоко повредив самих себя и мироздание в целом. Но у Бога есть замысел о спасении мира – он разворачивается в человеческой истории, и наделяет ее направлением и смыслом.

И одно из самых главных событий этой истории – Рождество Христово. Бог подготавливает Его долгие века – и об этом подробно рассказывает та часть Библии, которую мы называем Ветхим Заветом. Бог избирает Авраама, «отца веры», которого в наши дни глубоко почитают иудеи, христиане и мусульмане, и производит от него народ, ветхозаветный Израиль, который сохраняет, среди языческого окружения, веру в единого истинного Бога. Этому народу Пророки открывают, что в мир придет таинственный Спаситель – причем Он будет не просто великим человеком, посланным Богом. В Его лице сам Бог придет и поселится среди людей.

И вот в избранном народе появляется Та, к которой направлялась вся его история – благословенная Дева Мария, Богородица.

Она дает согласие принять, выносить и родить Младенца, который будет зачат сверхъестественным образом – без участия мужчины. Этот младенец – Господь наш Иисус Христос, Бог, который становится человеком, «нас ради человек и нашего ради спасения», как говорит Символ Веры. Именно Его рождение мы и празднуем.

Бог приходит в мир и становится человеком, для того, чтобы через Свою смерть на кресте и Воскресение даровать нам прощение грехов и жизнь вечную.

Для тех, кто верит, это не дела давно минувших дней – но реальность, которая все меняет в нашей жизни здесь и сейчас.

Христос создал Церковь – сообщество людей, которые верят в Него и совершают установленные Им Таинства. Он сам присутствует и действует в Церкви, преображая жизнь тех, кто готов довериться и покориться Ему.

Бог создал каждого из нас, помнит о каждом и готов принять каждого – стоит нам обратиться к Нему, войти в Церковь, присоединиться к Его людям. И вот в Рождество мы собираемся в храмах, чтобы радоваться Его приходу в мир, и оказываемся там, в нашей духовной семье, где Господь, Его пречистая Мать, Мария, Ангелы и святые с любовью ждут нас.

Именно здесь источник того аромата чуда и тайны, который люди – даже неверующие – иногда ощущают в эти дни. В мир действительно входит нечто бесконечно хорошее, и наше жизнь действительно может измениться к лучшему.

Таково наследие наших верующих предков – и той цивилизации, которую мы называем «христианской», которая ведет отсчет лет от Рождества Христова. Кто–то принимает это наследие, а кто–то – нет; но в любом случае нам всем стоит знать о нем – особенно в эти праздничные дни.

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