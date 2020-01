Лидер Ирана расплакался на похоронах Сулеймани

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи расплакался во время церемонии прощания с убитым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани.

Кадры с плачущим Хаменеи публикуют пользователи соцсетей.

#Iran's SL Khamenei chokes up while leading funeral prayers for #Soleimani in Tehran.

Video via the government-run daily Iran. pic.twitter.com/3rhcjVmZJI

— Kian Sharifi (@KianSharifi) 6 января 2020 г.

Хаменеи возглавляет церемонию прощания с иранским генералом. Также в церемонии принимает участие президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

Ранее дочь Сулеймани Зейнаб напомнила президенту США Дональду Трампу, что на смерть ее отца последует ответная реакция.

В Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

