Названы победители премии «Золотой глобус»

5 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщается на сайте премии.

Награду в номинации «Лучший фильм» получила драма «1917», в жанре комедии или мюзикла лучшей стала лента «Однажды в Голливуде».

Приз за лучшую режиссуру отдали Сэму Мендесу за ленту «1917».

Лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс («Джокер»), аналогичный приз плучила актриса Рене Зеллвегер («Джуди»). Лучшми актерами в комедии или мюзикле стали Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Аквафина («Прощание»).

Приз как лучшие актеры второго плана получили Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

Режиссер Квентин Тарантино назван лучшим сценаристом за ленту «Однажды в Голливуде».

Лучший анимационный фильм по версии премии –»Потерянное звено», лучший телевизионный сериал – «Наследники» (драма) и «Дрянь» (комедия). Лучший мини-сериал или телефильм – «Чернобыль».

Лучшими актерами в драматическом телесериале стали Брайан Кокс («Наследники») и Оливия Колман («Корона»). Аналогичные призы в жанрах комедии или мюзикла получили Рами Юссеф («Рами») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Почетную премию имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа получил актер Том Хэнкс.

Награду за жизненные достижения в области телевидения имени Кэрол Бернетт отдали телеведущей Эллен Дедженерес.

«Золотой глобус» вручают за работы в кино и телефильмах с 1944 года. Премия считается предвестником «Оскара» – большинство фильмов, отмеченных на этой церемонии, с большой вероятностью станут лауреатами премии Американской киноакадемии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель Союза судей Германии Свен Ребен призвал повысить с 10 до 15 лет высшую меру наказания за преступления, связанные с терроризмом. Ребен указал, что в нынешнем Уголовном кодексе ФРГ существует «пробел, который следует закрыть», и призвал сделать уголовно наказуемой даже попытку поддержки террористических организаций, передает Deutsche Welle. В качестве примера он привел террористическую группировку «Исламское государство». […]