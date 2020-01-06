Названы победители премии «Золотой глобус»

5 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщается на сайте премии.
Награду в номинации «Лучший фильм» получила драма «1917», в жанре комедии или мюзикла лучшей стала лента «Однажды в Голливуде».
Приз за лучшую режиссуру отдали Сэму Мендесу за ленту «1917».
Лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс («Джокер»), аналогичный приз плучила актриса Рене Зеллвегер («Джуди»). Лучшми актерами в комедии или мюзикле стали Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Аквафина («Прощание»).
Приз как лучшие актеры второго плана получили Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).
Режиссер Квентин Тарантино назван лучшим сценаристом за ленту «Однажды в Голливуде».
Лучший анимационный фильм по версии премии –»Потерянное звено», лучший телевизионный сериал – «Наследники» (драма) и «Дрянь» (комедия). Лучший мини-сериал или телефильм – «Чернобыль».
Лучшими актерами в драматическом телесериале стали Брайан Кокс («Наследники») и Оливия Колман («Корона»). Аналогичные призы в жанрах комедии или мюзикла получили Рами Юссеф («Рами») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).
Почетную премию имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа получил актер Том Хэнкс.
Награду за жизненные достижения в области телевидения имени Кэрол Бернетт отдали телеведущей Эллен Дедженерес.
«Золотой глобус» вручают за работы в кино и телефильмах с 1944 года. Премия считается предвестником «Оскара» – большинство фильмов, отмеченных на этой церемонии, с большой вероятностью станут лауреатами премии Американской киноакадемии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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