США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной томоса

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, сообщила 6 января в Twitter пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Украине.

«Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, предоставленного вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства», – сказано в заявлении.

* Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.

(AP Photo/Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 6, 2020

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата не поддержала создание новой церкви.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель Союза судей Германии Свен Ребен призвал повысить с 10 до 15 лет высшую меру наказания за преступления, связанные с терроризмом. Ребен указал, что в нынешнем Уголовном кодексе ФРГ существует «пробел, который следует закрыть», и призвал сделать уголовно наказуемой даже попытку поддержки террористических организаций, передает Deutsche Welle. В качестве примера он привел террористическую группировку «Исламское государство». […]