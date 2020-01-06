«Торино» победило «Рому», «Лацио» обыграло «Брешию». Результаты 18-го тура чемпионата Италии

5 января состоялось четыре матча 18-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.
«Брешия» – «Лацио» – 1:2
Голы: Балотелли, 18 – Иммобиле, 42, 90+1
Удаление: Чистана, 40 («Брешия»)
СПАЛ – «Верона» – 0:2
Голы: Паццини, 14, Стемпиньский, 86
Удаление: Томович, 39 (СПАЛ)
«Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1
Голы: Кришито, 29 (пенальти), Пандев, 86 – Обианг, 33
Удаление: Берарди, 90+7 («Сассуоло»)
«Рома» – «Торино» – 0:2
Голы: Белотти, 45+2, 86
Еще шесть матчей 18-го тура чемпионата Италии пройдут 6 января.
Турнирная таблица чемпионата Италии:
Скриншот: legaseriea.it
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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