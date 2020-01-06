«Торино» победило «Рому», «Лацио» обыграло «Брешию». Результаты 18-го тура чемпионата Италии

06.01.2020, 12:18, Новости дня

5 января состоялось четыре матча 18-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

«Брешия» – «Лацио» – 1:2

Голы: Балотелли, 18 – Иммобиле, 42, 90+1

Удаление: Чистана, 40 («Брешия»)

СПАЛ – «Верона» – 0:2

Голы: Паццини, 14, Стемпиньский, 86

Удаление: Томович, 39 (СПАЛ)

«Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1

Голы: Кришито, 29 (пенальти), Пандев, 86 – Обианг, 33

Удаление: Берарди, 90+7 («Сассуоло»)

«Рома» – «Торино» – 0:2

Голы: Белотти, 45+2, 86

Еще шесть матчей 18-го тура чемпионата Италии пройдут 6 января.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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