Возлюбленная Тимати увезла сына из России

Знаменитость отправилась вместе с музыкантом Тимати и малышом Ратмиром на побережье Тихого океана. На странице в «Инстаграме» Анастасия Решетова показала живописный вид, который открывается из окна гостиницы. В кадре можно увидеть крыши домов, белоснежные яхты и высокие пальмы.

Возлюбленная Тимати также разместила фотографию маленького наследника. На снимке мальчик лежит с игрушками на одеяле и сжимает кулачки. Лицо Ратмира модель скрыла за черным сердечком. «Как Тимурычу тут хорошо», – написала Анастасия Решетова.

Вскоре выяснилось, что также с ними отдыхают Симона Юнусова и дочь Тимати от брака с Аленой Шишковой. Мать музыканта раскрыла подробности праздничного путешествия в личном микроблоге. По ее словам, пока младший сын рэпера отдыхает на травке, его старшая дочь покоряет волны.

«Мелкий «во фраке» (для тех, кого смущает слово «раздетый»), лежит под пальмой и наслаждается волей, не ограниченой условностями городской жизни. Алиса с инструктором в океане, папа с сотоварищами тоже где-то там, а я на берегу наблюдаю за этой идиллией», – рассказала Симона Юнусова.

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