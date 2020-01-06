Оппозиция в Венесуэле вновь назначила Гуайдо спикером парламента

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 5 января назначила спикером социалиста Луиса Парру – сторонника президента страны Николаса Мадуро, сообщило агентство Reuters.
Во время голосования военные заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие депутаты не смогли попасть в здание. Лидер оппозиции Венесуэлы, действующий спикер Национального собрания Хуан Гауйдо перелез через забор, чтобы проникнуть в сессионный зал.
Оппозиция заявила, что во время провозглашения Парры спикером в зале не было консенсуса, кроме того, о его спикерстве объявили через громкоговоритель во время потасовки.
Депутаты парламента страны провели другое голосование, вне оцепленного здания Национального собрания – в редакции оппозиционной газеты El Nacional. За переизбрание спикером Гуайдо проголосовали 100 из 167 депутатов.
В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.
23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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