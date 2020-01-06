Оппозиция в Венесуэле вновь назначила Гуайдо спикером парламента

06.01.2020, 12:06, Новости дня

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 5 января назначила спикером социалиста Луиса Парру – сторонника президента страны Николаса Мадуро, сообщило агентство Reuters.

Во время голосования военные заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие депутаты не смогли попасть в здание.  Лидер оппозиции Венесуэлы, действующий спикер Национального собрания Хуан Гауйдо перелез через забор, чтобы проникнуть в сессионный зал.

Оппозиция заявила, что во время провозглашения Парры спикером в зале  не было консенсуса, кроме того, о его спикерстве объявили через громкоговоритель во время потасовки.

Депутаты парламента страны провели другое голосование, вне оцепленного здания Национального собрания  – в редакции оппозиционной газеты El Nacional.  За переизбрание спикером Гуайдо проголосовали 100 из 167 депутатов.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 20 лет назад Швеция объявила покупку секса преступлением. Что произошло с тех пор? Репортаж Никиты Гирина. Швеция — первая страна в мире, которая на государственном уровне провозгласила: проституция — это крайняя форма дискриминации женщин, тело и личность не могут быть товаром, это почти всегда нежеланный экономический выбор, а если подумать получше — отсутствие выбора. Одной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика