МИД: Около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России

Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники в российских тюрьмах. Об этом 6 января заявило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

«Некоторые украинские политзаключенные были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и «отмечали» в тюрьмах много праздников», – отметили в ведомстве.

В МИД призвали международное сообщество не ослаблять давление на РФ, пока она не освободит всех украинских политзаключенных, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях.

«В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям», – подчеркнули в пресс-службе.

#LetMyPeopleGO Dear friends!At this time of the year everybody is talking about the New Year’s resolutions, so are we.Let us share one story with you 📜💬 About 100 Ukrainian citizens who are illegally imprisoned in Russia are "celebrating" Christmas holidays in jail. AGAIN‼️Some of the Ukrainian political prisoners had been released and returned back home to their families and friends, but they couldn’t see the loved ones for years and have “celebrated” many holiday seasons in prisons.Given that, our New Year’s resolution is to do everything we can to bring our people back home, and we DO need your support! Therefore we appeal to the international community to keep the pressure on Kremlin until the release of all 🇺🇦 political prisoners in 🇷🇺 and in the temporarily occupied territories. There is no place for political repressions in progressive and free societies.Together we will make it happen! #LetMyPeopleGo Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 20 лет назад Швеция объявила покупку секса преступлением. Что произошло с тех пор? Репортаж Никиты Гирина. Швеция — первая страна в мире, которая на государственном уровне провозгласила: проституция — это крайняя форма дискриминации женщин, тело и личность не могут быть товаром, это почти всегда нежеланный экономический выбор, а если подумать получше — отсутствие выбора. Одной […]