Отец Анджелины Джоли Джон Войт дал интервью о дочери, ее детях и Брэде Питте

Пока большая часть Голливуда отмечалась на красной дорожке церемонии вручения «Золотых глобусов», Джон Войт провел вечер на другом мероприятии, также связанном с этим драгоценным металлом, — приеме под названием Gold Meets Golden («Золото встречается с золотым»). Там во время прохождения традиционной серии интервью с репортерами он и решил поделиться своим мнением по поводу известной дочери. В частности, высказался он и о том, почему считает Анджелину отличной матерью.

Она просто обожает своих детей, всегда активно вовлечена в их жизнь и заботится о них. Она знает и видит все… Она просто замечательная, — рассказал Джон на дорожке.

Анджелина Джоли

Доброго слова актера удостоились и сами дети Джоли, его шесть внуков: 18-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние Нокс и Вивьен.

Каждый из них по-своему особенный, и тебе самому хочется обеспечить их всем необходимым, чтобы дать проявить себя. Каждый из этих шести детей уникален.

Анджелина Джоли с детьми: Вивьен, Ноксом, Захарой и Шайло — на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Закончил свою хвалебную речь Войт комплиментом еще одному — хоть уже и бывшему — члену семейства Джоли: ее экс-мужу Брэду Питту. Оказывается, Джон остался в восхищении от работы Питта в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Я так горжусь Брэдом в этом таком необычном, популярном и очень динамичном кино.

Напомним, что отношения Анджелины и ее отца далеко не всегда были такими радужными: в начале 2000-х годов они практически не общались на протяжении 7 лет, а до этого актриса также активно открещивалась от известного отца. Именно появление в жизни Джоли Питта привело к окончанию этой вражды в 2010 году: именно Брэд убедил ее, что семья важнее любых ссор.

Анджелина Джоли и Брэд ПиттДаже после расставания этой пары теплые отношения отца и дочери не дали трещину: в сентябре прошлого года Войт появился на премьере фильма с участием Джоли «Малефисента: Владычица тьмы», а сама она, давая в 2017 году интервью журналу Vanity Fair, сказала об отце:

Он очень хороший и понимающий человек и очень хороший дедушка для своих внуков. Он знает главное правило старшего — не позволяй обвести себя вокруг пальца. Будь крутым оригинальным дедушкой, с которым дети сами захотят проводить время, слушать истории и даже ходить вместе в библиотеку.

Пожалуй, единственное, что расстраивает Джона Войта в поведении его дочери сейчас, — это как раз ее прохладные отношения с бывшим мужем. Пару лет назад актер даже комментировал развод Анджелины и Брэда и выражал свою обеспокоенность этой ситуацией:

Я очень переживаю за каждого из них. Я не хочу, чтобы они расстались чужими людьми, как будто между ними ничего не было. Я очень переживаю за детей. Мое сердце с каждым из нашей семьи, и с дочерью особенно.

Анджелина Джоли и Джон Войт

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