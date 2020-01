Триумф Тарантино и возвращение Рене Зеллвегер: полный список победителей «Золотого глобуса-2020»

Несколько часов назад (и спустя несколько дней после кинофестиваля в Палм-Спрингс) в отеле «Беверли-Хилтон» в Беверли-Хиллз завершилась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую уже принято называть своеобразной репетицией «Оскара». Ее ведущим в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс, а официальными амбассадорами — сыновья Пирса Броснана 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис.

В этом году больше всего номинаций было у кино- и телепроектов от Netflix, а лидером по их количеству стала лента Ноа Баумбака «Брачная история» (6 номинаций). Однако свой «глобус» забрала из съемочной группы лишь Лора Дерн. Лучшим фильмом была признана драма Сэма Мендеса «1917», он же стал лучшим режиссером. Победу в главных актерских номинациях одержали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, обойдя таких голливудских звезд первой величины, как Кристиан Бейл, Антонио Бандерас, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан и Шарлиз Терон. Также без статуэтки в этом году остались Дженнифер Лопес, Бейонсе, Аль Пачино и другие.

Брэд Питт Рене Зеллвегер

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» получил три «глобуса», что стало рекордом для нынешней премии. Картина стала лучшей среди комедий и мюзиклов, Тарантино стал победителем в номинации «Лучший сценарий», а Брэд Питт — в номинации «Лучший актер второго плана».

Без наград не ушли и создатели сериалов — для них по традиции были выделены отдельные категории. Так, лучшими работами в жанре драма и мини-сериал стали сериалы «Чернобыль» и «Наследники». Также, как это принято делать на многих церемониях вручения премий, организаторы отдали дань самым почетным представителям кинематографа и телевидения. В этот раз ими стали актер Том Хэнкс и телеведущая Эллен Дедженерес.

Берни Топин и Элтон Джон Том Хэнкс Эллен Дедженерес

HELLO.RU поздравляет победителей и представляет полный список лауреатов:

Лучший фильм (драма)

«1917»

Лучшая комедия или мюзикл

«Однажды в… Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood)

Лучшая мужская роль (драма)

Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая женская роль (драма)

Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Тэрон Эджертон («Рокетмен»)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Аквафина («Прощание»)

Лучший актер второго плана

Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший режиссер

Сэм Мендес («1917»)

Лучший сценарий

Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая музыка к фильму

Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)

Лучшая песня

(I’m Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)

Лучший анимационный фильм

«Потерянное звено» (Missing Link)

Лучший фильм на иностранном языке

«Паразиты» (Parasite)

Лора Дерн Оливия Колман

Лучший телевизионный сериал (драма)

«Наследники» (Succession)

Лучший актер телевизионного сериала (драма)

Брайан Кокс («Наследники»)

Лучшая актриса телевизионного сериала (драма)

Оливия Колман («Корона»)

Лучший телевизионный сериал (комедия/мюзикл)

«Дрянь» (Fleabag)

Лучший актер телевизионного сериала (комедия/мюзикл)

Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая актриса телевизионного сериала (комедия/мюзикл)

Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ

«Чернобыль» (Chernobyl)

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ

Рассел Кроу («Самый громкий голос»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ

Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ

Патрисия Аркетт («Притворство»)

Почетный «Золотой глобус»

Том Хэнкс

Полный список номинантов смотрите здесь.

