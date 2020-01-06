В Китае начались продажи кроссовера Chery Tiggo 7

Недавно в Китае начались продажи нового кроссовера, а презентация состоялась в начале этого года. Предзаказы на Chery Tiggo 7 принимают в дилерских центрах со 2-го января.
В ближайшем будущем автомобиль появится на российском рынке. В Китае модель оснастили новой радиаторной решеткой, зауженной оптикой, фонарями, а также виртуальной приборной панелью и большим монитором. Под капотом Chery Tiggo 7 разработчики разместили 1,6-литровый двигатель, мощностью 197 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 7-скоростной коробкой передач. Кроссовер представлен с передним приводом.
Стартовая цена на базовый вариант новинки начинается от 1 083 000 рублей. Как отметили эксперты, авто похоже на другую модель корпорации под названием Chery Exeed TX.
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