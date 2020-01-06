Начальники генштабов стран НАТО обсудят ситуацию в Ираке

Обострение ситуации в Ираке и отношений Вашингтона и Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе, сообщил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Альянсе.

«Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Будет рассмотрен вопрос о будущем нашей тренировочной миссии в Ираке. Эта тема также станет одной из основных, на встречах в двустороннем формате между участниками заседания», – сообщил источник ТАСС.

В опубликованной НАТО официальной программе заседания Военного комитета резкое обострение ситуации в Ираке пока не упоминается. Там речь идет об обсуждении вопросов сдерживания РФ в европейском регионе, обсуждение военных операций НАТО в Афганистане и Косово, а также об анализе военных мер, которые позволят реализовать решения прошедшего в декабре саммита НАТО в Лондоне.

Между тем, первый обмен мнениями по Ираку между странами НАТО состоится уже 6 января на созванном во второй половине дня в Брюсселе экстренном заседании Североатлантического совета – постоянного руководящего органа НАТО, в который входят постоянные представители всех государств альянса в Брюсселе.

Напомним, в Ираке 3 январяв результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и сообщил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

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