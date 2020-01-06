Washington Post: На убийстве Сулеймани настаивал госсекретарь Майк Помпео

На убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в американской администрации настаивал госсекретарь Майк Помпео. Об этом пишет The Washington Post. Издание утверждает, что он уговаривал президента США Дональда Трампа пойти на этот шаг в течение нескольких месяцев.

По информации газеты, Трамп долгое время не соглашался на эту операцию. Также сообщается, что военные были против усиления давления на Иран. Это потребовало бы переброски больших сил на Ближний Восток, а Минобороны США планировало сделать ставку на усиление позиций в Восточной Азии.

Ситуация изменилась после 27 декабря, когда во время обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник.

Как говорится в издании: на то, что Трамп согласился на убийство Сулеймани, повлияли совместные действия Помпео и министра обороны США Марка Эспера.

Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

Авиаудар был нанесен сразу же после того, как он вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Тегеран намерен ответить на убийство Сулеймани военной акцией. Об этом в интервью CNN заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи. «Время и место» акции Тегеран определит самостоятельно, добавил он.

По словам постпреда, убийство Сулеймани «равносильно началу войны против Ирана».

Ранее иранский постпред в письме на имя генсека ООН и председателя Совета безопасности заявил, что убийство Сулеймани, «является ужасающим преступлением», а Иран оставляет за собой право на самооборону.

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