53-летняя Хайек засветила грудь в ультраглубоком декольте

06.01.2020, 11:54, Новости дня

Голливудская актриса Сальма Хайек разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в синем топе с ультраглубоким декольте.

«Вот так!» – написала она.

В таком образе певица отправилась на церемонию вручения премии «Золотой глобус».

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Here we go! #GoldenGlobes * Aquí vamos

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 5 Янв 2020 в 5:45 PST

2 сентября 2019 года актрисе исполнилось 53 года.

Хайек снялась более чем в 30 фильмах. Одни из последних – «Беатрис за ужином», «Родители легкого поведения» и «Операция «Колибри», «Как босс».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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