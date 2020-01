53-летняя Хайек засветила грудь в ультраглубоком декольте

Голливудская актриса Сальма Хайек разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в синем топе с ультраглубоким декольте.

«Вот так!» – написала она.

В таком образе певица отправилась на церемонию вручения премии «Золотой глобус».

Here we go! #GoldenGlobes * Aquí vamos

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 5 Янв 2020 в 5:45 PST

2 сентября 2019 года актрисе исполнилось 53 года.

Хайек снялась более чем в 30 фильмах. Одни из последних – «Беатрис за ужином», «Родители легкого поведения» и «Операция «Колибри», «Как босс».

