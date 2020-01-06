53-летняя Хайек засветила грудь в ультраглубоком декольте

Голливудская актриса Сальма Хайек разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в синем топе с ультраглубоким декольте.
«Вот так!» – написала она.
В таком образе певица отправилась на церемонию вручения премии «Золотой глобус».
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Here we go! #GoldenGlobes * Aquí vamos
2 сентября 2019 года актрисе исполнилось 53 года.
Хайек снялась более чем в 30 фильмах. Одни из последних – «Беатрис за ужином», «Родители легкого поведения» и «Операция «Колибри», «Как босс».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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