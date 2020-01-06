«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад», «Гранада» обыграла «Мальорку». Результаты 19-го тура чемпионата Испании

5 января прошло четыре заключительных матча 19-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.

«Гранада» – «Мальорка» – 1:0

Гол: Монторо, 24

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» – 1:2

Голы: Виллиан Жозе, 22 – Тригерос, 58, Касорла, 72

«Алавес» – «Бетис» – 1:1

Голы: Видаль, 14 – Эмерсон, 55

Нереализованный пенальти: Хоакин, 45+3 («Бетис»)

Удаление: Феддаль, 78 («Бетис»)

«Сельта» – «Осасуна» – 1:1

Голы: Мина, 75 – Авила, 83

Еще шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании прошли 3-го и 4 января, результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Скриншот: laliga.com

Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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