«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад», «Гранада» обыграла «Мальорку». Результаты 19-го тура чемпионата Испании

5 января прошло четыре заключительных матча 19-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.
«Гранада» – «Мальорка» – 1:0
Гол: Монторо, 24
«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» – 1:2
Голы: Виллиан Жозе, 22 – Тригерос, 58, Касорла, 72
«Алавес» – «Бетис» – 1:1
Голы: Видаль, 14 – Эмерсон, 55
Нереализованный пенальти: Хоакин, 45+3 («Бетис»)
Удаление: Феддаль, 78 («Бетис»)
«Сельта» – «Осасуна» – 1:1
Голы: Мина, 75 – Авила, 83
Еще шесть матчей 19-го тура чемпионата Испании прошли 3-го и 4 января, результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
Скриншот: laliga.com
Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся с 17-го по 19 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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