Мнение: Секретный ингредиент коммунизма

Прочёл восхитительную мысль в посте про бизнес. Оказывается, пока бизнесмен тратит доход от бизнеса на сам бизнес, — на закуп товара и на зарплату сотрудникам, — большой беды ещё нет. А вот в тот момент, когда бизнесмен забирает себе прибыль от собственного бизнеса, он становится паразитом:

https://olegmakarenko.ru/1744044.html?thread=717240236#t717240236

Мнение не единичное, вот, например, что мне написал вчера уже другой комментатор:

https://olegmakarenko.ru/1756188.html?thread=720589852#t720589852

Отдавать распоряжения и брать на себя ответственность должны специальным образом отобранные кадры — лучшие из лучших по массе параметров вроде интеллекта, моральной устойчивости и т.д., при том обязательно компетентные в своей сфере. Никакого отношения к этим характеристикам средний буржуй не имеет.

А если уж вы так настаиваете на вопросе личной мотивации, которая якобы делает из капиталистов сверхлюдей, то вопрос решается элементарно — этим кадрам можно платить процентное вознаграждение, зависящее от успешности принимаемых ими решений. У такой плановой экономики 2.0. эффективность однозначно будет выше, чем у разного рода первобытных моделей вроде капитализма.

Так красиво получается у коммунистов, просто залюбоваться можно. Молодой парень Порфирий приезжает в Петербург, работает на совесть, копит денежки, отказывает себе в простых удовольствиях. Коммунисты над ним смеются в комментариях, называют разными прозвищами, пьют пиво и смотрят «Красное Обозрение» по телевизору, пока он учится по вечерам, чтобы повысить свою квалификацию:

https://olegmakarenko.ru/1743159.html

Проходит 20 лет. Порфирий, химик по образованию, зарабатывает достаточно денег и опыта, чтобы открыть небольшую мастерскую по окраске автомобилей: в скромном помещении, с подержанным оборудованием, но вполне функциональную. Первое время красит машины сам, идеально отлаживает все техпроцессы, потом меняет комбинезон маляра на пиджак и нанимает рабочих, чтобы сосредоточиться на управлении бизнесом.

В этот момент на сцене появляется коммунист.

— Ты, Порфирий, паразит, так как твоя мастерская приносит хорошую прибыль, и ты эту прибыль не отдаёшь мне, а кладёшь себе в карман.

— Открой свою мастерскую, кто же мешает?

— Я не могу. Я коммунист, у меня лапки!

— Погоди, товарищ, но кто же виноват, что я двадцать лет работал, учился и копил деньги, а ты двадцать лет пил пиво и отдыхал в Турции? Поработай как я, оборудуй себе свою мастерскую станок и получай прибыль с неё, а мою собственность, пожалуйста, не трогай.

— Что происходило последние 20 лет, Порфирий, не считается, это было как бы понарошку и меня не волнует. Главное, что сейчас у тебя много денег, а у меня мало, и это несправедливо. Давай всё тёмное прошлое зачеркнём, как будто его и не было, поделим всё по-честному, поровну, и начнём всё заново, с нуля…

Звучит нелепо, однако марксисты повторяют эту нелепость уже больше века. Упрекая «буржуя» в том, что он распоряжается прибылью по своему усмотрению, они раз за разом игнорируют тот факт, что как минимум станок не появился из воздуха и не был украден у марксистов. Буржуй пошёл в магазин к другим буржуям и заплатил за этот станок деньгами. Другие буржуи, в свою очередь, заплатили рабочим, которые делали этот станок. Таким образом, станок — это ничуть не менее важный вклад в общее дело, чем время рабочих, даже если не учитывать организаторскую работу и прочие составляющие бизнеса.

Более того, рабочие находятся в привилегированном положении: если бы было возможно, каждый бизнесмен с радостью получал бы фиксированную «зарплату», предоставив рабочим «привилегию» получать прибыль от работы предприятия. Куда как выгоднее иметь каждый месяц гарантированный доход, нежели рисковать, получая то доходы, то убытки.

Раньше марксисты пытались заболтать эту дыру в своей идеологии, заявляя, будто рабочие вечно находятся на грани голода, и потому не имеют никакого шанса купить «средства производства». Это было неверно для Российской империи, это было очевидно неверно для САСШ, и это совершенно уж абсурдно для современной России.

Я сейчас специально залез на сайт по продаже бизнеса, чтобы посмотреть, сколько стоят заводы. В диапазоне от 10 до 100 млн рублей продаётся около сотни объектов — бетонные заводы, кирпичные заводы, хлебобулочные производства, консервные заводы, литейное производство, производство арматуры, механическое производство, лесозаготовка… вариантов полно.

100 миллионов рублей — это трудовой коллектив из 30 рабочих-коммунистов, каждый из которых вносит по 3,3 млн рублей в уставный капитал. Скинулись, купили завод, работаем. Всю прибыль оставляем себе.

Можно построить завод и «с нуля» — станки и конвейерные линии тоже стоят вполне доступных денег, особенно если экономить и брать подержанные. В те же 100 млн рублей легко можно уложить большую часть производств: за бортом останутся разве что металлургические комбинаты да тому подобные гиганты.

Проблемы начнутся не в тот момент, когда вы начнёте закупать станки или оформлять коллективную собственность на предприятие, проблемы начнутся в тот момент, когда вы предложите коммунисту продать дачу, чтобы вложить его личные несколько миллионов рублей в общее дело. Вы внезапно услышите, что так стрелочка не поворачивается, что без буржуя, на горбу которого можно проехаться, свесив ножки, система не работает. Что нужно или отобрать заводы у буржуев, так как «они нам должны», или, если заводы уже отобраны, силой держать буржуев на своей территории, принуждая их работать на себя за копейки и не выпуская их за границу.

Буржуй — это тот самый секретный ингредиент коммунизма, который и приводит в движение всю коммунистическую экономику. Если отделить мух от котлет, если предложить буржуям работать отдельно, а коммунистам отдельно, никакой магии не получится. Каждый коммунист будет пытаться сразу же что-нибудь забрать из общего котла, и котёл опустеет, так и не успев хотя бы раз как следует наполниться.

Источник: Место для дискуссий

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