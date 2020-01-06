Итальянского певца Аль Бано исключили из списка лиц, угрожающих безопасности Украины

Министерство культуры Украины исключило знаменитого итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи) из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.
В октябре певец еще был в списке, а сейчас отсутствует.
В списке Минкульта числится 150 человек.
Аль Бано Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих нацбезопасности, 6 марта. Причина – в 2014 году он поддержал аннексию Крыма и оправдал действия президента РФ Владимира Путина. Сам певец называл решение украинских властей несправедливым.
Карризи считается мэтром итальянской эстрады. В 1980-е годы многие его песни, которые он исполнял дуэтом с тогдашней супругой Роминой Пауэр, становились мировыми хатами (Felicita, Ci Sara, Liberta и т.д.).
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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