Итальянского певца Аль Бано исключили из списка лиц, угрожающих безопасности Украины

06.01.2020, 11:42, Новости дня

Министерство культуры Украины исключило знаменитого итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи) из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

В октябре певец еще был в списке, а сейчас отсутствует.

В списке Минкульта числится 150 человек.

Аль Бано Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих нацбезопасности, 6 марта. Причина – в 2014 году он поддержал аннексию Крыма и оправдал действия президента РФ Владимира Путина. Сам певец называл решение украинских властей несправедливым.

Карризи считается мэтром итальянской эстрады. В 1980-е годы многие его песни, которые он исполнял дуэтом с тогдашней супругой Роминой Пауэр, становились мировыми хатами (Felicita, Ci Sara, Liberta и т.д.).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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