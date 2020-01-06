Борисова взвыла от выходок дочери

06.01.2020, 11:37, Разное

Сейчас Дана нежится под солнечными лучами на острове Самуи, где ранее проходила курс реабилитации после употребления запрещенных веществ. Казалось бы, ничто не может омрачить прекрасный отдых звезды отечественного шоу-бизнеса, однако за некоторое время до новогодних праздников Борисовой пришлось пережить семейную драму.

Накануне главного зимнего торжества супруг Даны ворвался в ее квартиру вместе с сотрудниками полиции и забрал у нее дочь. Мужчина обвиняет телеведущую в возвращении к пагубной привычке. Тогда Борисова сделала ряд анализов, которые показали, что знаменитость уже давно не употребляет наркотические вещества, однако ее отношения с Полиной были основательно подпорчены.

Теперь же женщина поведала своим поклонникам, что дочь стала игнорировать ее в мессенджере WhatsUp? сообщает издание Teleprogramma.pro. Она поделилась с подписчиками скриншотами переписки, где отчетливо видно, как заботливая мать интересуется делами дочери и спрашивает, что ей привезти в подарок, однако подросток упорно не отвечает на сообщения Даны, хоть и читает их.

«Все это мы уже сто, нет, двести раз проходили, я не достойна общаться, мама кругом ВИНОВАТА» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала телеведущая на опубликованном скриншоте. Впрочем, ее поклонники искренне надеются, что однажды отношения звездной семьи придут в норму.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 5 Янв 2020 в 12:05 PST



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Последнее: Сейчас Дана нежится под солнечными лучами на острове Самуи, где ранее проходила курс реабилитации после употребления запрещенных веществ. Казалось бы, ничто не может омрачить прекрасный отдых звезды отечественного шоу-бизнеса, однако за некоторое время до новогодних праздников Борисовой пришлось пережить семейную драму. Накануне главного зимнего торжества супруг Даны ворвался в ее квартиру вместе с сотрудниками полиции […]

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