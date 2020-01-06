Мнение: Что будет с Беларусью после Путина?

06.01.2020, 11:31, Разное

В ТОПе ЖЖ обратил внимание на пафосный текст типичного советского пропагандиста: «Что будет с Россией после Путина».

Хотя от блогера, живущего в Минске, интереснее было бы прочитать, что будет с Беларусью после Путина…  А так это выглядит злорадством импотента, что супруга соседа — уродина и стерва… Притом, что своя жена – проститутка…

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: В ТОПе ЖЖ обратил внимание на пафосный текст типичного советского пропагандиста: «Что будет с Россией после Путина». Хотя от блогера, живущего в Минске, интереснее было бы прочитать, что будет с Беларусью после Путина…  А так это выглядит злорадством импотента, что супруга соседа — уродина и стерва… Притом, что своя жена – проститутка… Источник: Ирек Муртазин

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