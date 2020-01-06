Сумская поделилась рецептом кутьи

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом кутьи – традиционного блюда Рождественского Сочельника.

«Сегодня, 6 января, Сочельник. Готовим вкусную кутью вместе! Вот мой фирменный рецепт: варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит – чернослив, груши, яблоки). Этот навар сохраняем. Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 минут на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке. Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть) и перетертым маком! Мед добавляем по вкусу. Если смесь сухая, долейте навар из сухофруктов», – написала она.

Также Сумская призналась, что добавляет «секретные ингредиенты»: немного цукатов и ложку коньяка для аромата.

«Такую кутью можно есть три раза в день всю неделю. И не надоест. Потом, конечно, не влезаешь ни в какие штаны, но какое удовольствие!» – отметила актриса.

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Сьогодні,6 січня,святий вечір!Готуємо найсмачнішу кутю разом!Ось мій фірмовий рецепт:варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності(тут важливо не переварити!),окремо запарюємо сухофрукти(курага,родзинки,хто любить-чорнослив,груші,яблука * ),цей навар зберігаємо,який потім додамо до куті!Також окремо запарюємо грецькі горіхи,аби з них вийшла гіркота.Далі беремо мак,заливаємо водою,додаємо пару ложок цукру і варимо 15хв. на малому вогні,потім перетираємо у макітрі,або мелемо на м’ясорубці …Зварену пшеницю(якщо не знайшли,можна замінити булгуром,рисом) змішуємо з подрібненими сухофруктами(перемолоти ) і перетертим маком! * Зараз якраз час меду!Його додаємо за смаком.. * Якщо суміш суха,долийте навару з сухофруктів..Отже,все наче є,але чогось не вистачає!Секретні інгредієнти:трохи ЦУКАТІВ І ЛОЖКУ КОН‘ЯКУ,для аромату…Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень..І не набридне.Потім звісно,не влазиш в жодні штани,але яке задоволення!Всім смачного!Гарного свята!Христос ся рождає! *

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 5 Янв 2020 в 2:43 PST

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий «заслуженная артистка Украины», «народная артистка Украины», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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