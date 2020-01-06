«Максим и Алла – хорошая парочка». Лиза Галкина рассказала о своих родителях

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео своей дочери Лизы Галкиной, в котором девочка играет роль телеведущей.

«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», – отметил Галкин.

В ролике Лиза от имени некой телеведущей рассказывает о своих родителях – Галкине и певице Алле Пугачевой.

«Максим и Алла – хорошая парочка», – говорит она.

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Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения * #елизаветагалкина #гарригалкин

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Янв 2020 в 12:31 PST

У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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