Названы победители премии «Золотой глобус»

Стали известны победители премии «Золотой глобус» 2020 года. Среди прочих кинокартин выделился недавний триллер «Джокер» и комедийная драма «Однажды в Голливуде».

Благодаря фильму «Джокер» награду получила композитор Хильдур Гуднадоуттир за лучший саундрек. Также без внимания не осталась главная звезда этого фильма — Хоакин Феникс. Его высокого оценили за драматическую актёрскую игру. Фильм «Однажды в Голливуде» принёс Квентину Тарантино награду за его сценарий. Брэд Питт отличился, как актёр второго плана, а фильм в целом оценили, как лучшую комедию. Нельзя не отметить «1917», ведь эта кинокартина высоко оценена критиками и общественностью. Сэм Мендес получил премию за режиссуру, а сам фильм удостоился звания лучшей драмы.

Мюзикл «Рокетмен» принёс признание Тэрону Эджертону за его актёрский талант. Также в этом фильме песню «I’m Gonna Love Me Again» назвали самой значимой среди прочих. Лучшим иностранным фильмом стал «Паразиты», а статуэтку за анимационный фильм присудили «Потерянному звену».

Среди многосерийных фильмов выделились «Наследники» и «Дрянь». Первый как лучший драматический, а второй — как комедийный. Последний также стал значимым для Фиби Уоллер-Бридж, ведь именно в нём оценили её актёрскую игру. «Чернобыль» от HBO стал лучшим мини-сериалом.

Актриса Оливия Колман удостоилась премии за свою роль в драматическом сериале «Корона». Брайан Кокс получил аналогичную награду за комедийную роль в «Наследниках». Завершает список актёр Рами Юссеф за роль в одноименном комедийном телесериале «Рами».

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Последнее: Стали известны победители премии «Золотой глобус» 2020 года. Среди прочих кинокартин выделился недавний триллер «Джокер» и комедийная драма «Однажды в Голливуде». Благодаря фильму «Джокер» награду получила композитор Хильдур Гуднадоуттир за лучший саундрек. Также без внимания не осталась главная звезда этого фильма — Хоакин Феникс. Его высокого оценили за драматическую актёрскую игру. Фильм «Однажды в Голливуде» […]