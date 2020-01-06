Военный специалист Мори Кэнтаро назвал советский МиГ-25 «королем скорости»

Мори Кэнтаро пояснил о своих впечатлениях от советского МиГ-25. Японский специалист назвал аппарат «королем скорости».

В одном из изданий страны размещена статья, в которой автор заявляет, что устройство все еще считается самым первым в списке других быстрых машин подобного типа в мире. В 1960-х годах МиГ-25 установил рекорд, набрав на 500-километровом пути на средней скорости 2981,5 км за час. Пока что данное достижение никто не смог превзойти. Как отметил военный эксперт, разработчики истребителя решили неполадки сверхвысоких температур при увеличении скорости. Для авто они спроектировали специальные сплавы из стали с хорошей прочностью. Также самолет обладает рекордом скороподъемности. Он достиг 35-километровой высоты за 4 минуты 11 секунд. В это время на борту «короля скорости» находились габаритный радар и несколько ракет.

МиГ-25 спроектировали в советское время, как средство для борьбы с американскими истребителями. Аналитик Мори Кэнтаро, заявил: машина является лидером за последние 50 лет.

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