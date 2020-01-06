Косачев назвал отказ Трампа выводить войска из Ирака сигналом союзникам США

Отказ президента США Дональда Трампа выводить американские войска из Ирака является сигналом для союзников, где присутствуют американские военные базы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Отказ Трампа выводить американские войска из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы США на построенную там авиабазу, Косачев назвал «уродливыми гримасами рушащегося однополярного мира».

«Урок для Багдада. Сколько я ни встречался со своими иракскими коллегами в последние годы (а встреч было много), всегда интересовался их отношением к американскому военному присутствию в стране. И неизменно получал в ответ – «все под контролем, американцы обеспечивают нашу безопасность и помогают нам бороться с терроризмом», – вспомнил Косачев в Facebook.

По его словам, эта ситуация «до комичного (или трагичного, скорее) напоминает известную русскую сказку о лисе, которая, самовольно заняв лубяной домик зайца, в который он сам же ее и запустил, потом грозилась всему лесу – «как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!». «Очень похоже на сегодняшнего Трампа. Только конец у той сказки тоже хорошо помнится», – добавил сенатор.

Он также назвал происходящее «недвусмысленным сигналом со стороны Вашингтона всем остальным союзникам, где американцы держат своих военных и базы». «Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам – тут и «сказке» совсем другой конец: презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами в том числе в адрес ничего не помышлявших союзников. Оккупация мира по-американски», – добавил Косачев.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Напомним, в Ираке 3 январяв результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и сообщил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

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Последнее: Отказ президента США Дональда Трампа выводить американские войска из Ирака является сигналом для союзников, где присутствуют американские военные базы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Отказ Трампа выводить американские войска из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы США на построенную там авиабазу, Косачев назвал «уродливыми гримасами рушащегося однополярного мира». «Урок […]