Полузащитник «Динамо» Гармаш перешел в турецкий клуб

5 января украинский полузащитник «Динамо» Денис Гармаш на правах аренды перешел в турецкий «Ризеспор», сообщает официальный сайт киевского клуба.
Арендное соглашение подписано до конца текущего сезона, 6 января Гармаш должен пройти медобследование в турецком клубе.
Полузащитник является воспитанником «Динамо», а за первую команду выступает с 2009 года. За это время Гармаш провел 284 матча, забил 40 голов и отдал 39 результативных передач (20 игр, гол и ассист в этом сезоне).
«Ризеспор» после 17 туров турецкой Суперлиги занимает 12 место в турнирной таблице и имеет в активе 20 очков. В команде выступает еще один экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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