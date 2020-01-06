Полузащитник «Динамо» Гармаш перешел в турецкий клуб

5 января украинский полузащитник «Динамо» Денис Гармаш на правах аренды перешел в турецкий «Ризеспор», сообщает официальный сайт киевского клуба.

Арендное соглашение подписано до конца текущего сезона, 6 января Гармаш должен пройти медобследование в турецком клубе.

Полузащитник является воспитанником «Динамо», а за первую команду выступает с 2009 года. За это время Гармаш провел 284 матча, забил 40 голов и отдал 39 результативных передач (20 игр, гол и ассист в этом сезоне).

«Ризеспор» после 17 туров турецкой Суперлиги занимает 12 место в турнирной таблице и имеет в активе 20 очков. В команде выступает еще один экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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