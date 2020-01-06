«Всегда на высоте!»: Анастасия Волочкова показала «воздушный» шпагат в небе Таиланда

Волочкова показала очередной шпагат на фоне неба Таиланда. С завидной настойчивостью известная балерина отстаивает свое право выполнять любимое упражнение, а тем более во время отдыха.

Очередной «воздушный полет в шпагате» подарила своим подписчикам звезда балетной сцены. В этот раз Волочкова продемонстрировала знаменитое гранд жете в более зрелищном виде, а не на банной полке. Дразнить хейтеров сложным элементом профессиональных танцоров, скорее всего, ей очень нравится. «Недолюбленными злыми тетками» она назвала всех тех, кто осуждает бывшую приму Большого театра за желание «махать ногами». Гораздо проще вместо изнурительного труда в спортзале написать в сети «гадости» в адрес балерины.

Но вывести Волочкову из равновесия им не удается, как и проникнуть в тайну её личной жизни. Избранник артистки до сих пор находится в режиме инкогнито. Как известно, этот прием отлично поддерживает интригу. По словам Волочковой, поклонник не только проживает в ее подмосковном жилище, но и сопровождает во время путешествия на горном острове Пхукете, расположенном в Андаманском море.

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Последнее: Волочкова показала очередной шпагат на фоне неба Таиланда. С завидной настойчивостью известная балерина отстаивает свое право выполнять любимое упражнение, а тем более во время отдыха. Очередной «воздушный полет в шпагате» подарила своим подписчикам звезда балетной сцены. В этот раз Волочкова продемонстрировала знаменитое гранд жете в более зрелищном виде, а не на банной полке. Дразнить хейтеров […]