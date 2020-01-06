Эксперты Forbes объяснили бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Эксперты издания Forbes объяснили бессмысленность санкций США против «Северного потока – 2». Благодаря договорённости между Россией и Украиной любые ограничения наносят исключительно вред обоим странам.

До разрешения конфликтной ситуации по «Северному потоку – 2» между Украиной и Россией санкции США действительно имели место и могли замедлить строительство газопровода. Сейчас же соседние страны договорились на поставку российского газа в Европу через существующие системы и выплату 10% украинской стороне. В случае с продолжением ограничительных мер со стороны США сама Украина будет терять аналогичный объём денежных средств из казны, что крайне негативно скажется на экономике государства. Таким образом США бессмысленно пытаться каким-либо способом препятствовать возведению «Северного потока -2».

В Германии, Австрии и Норвегии также не видят никакого смысла в ограничительных мерах. Лидеры этих стран активно выступают за возведение нового газопровода и готовы содействовать для скорейшего завершения строительства. Это поможет Евросоюзу укрепить энергетическую независимость, что положительно скажется на экономике.

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