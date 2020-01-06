В Казахстане судят бежавших из Синьцзяна этнических казахов

В казахском городе Зайсане начался суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы, двух этнических казахов, бежавших из Синьцзяна. На родине их обвиняют в «умышленном незаконном пересечении государственной границы», сообщает Радио Азаттык.

Заседание проходит на фоне продолжающихся призывов активистов не выдавать бежавших из Синьцзяна Китаю. В случае признания виновными Алимулы и Мусаханулы грозит до года лишения свободы с выдворением за пределы страны.

По словам Мусаханулы и Алимулы, осенью прошлого года они решились на бегство из-за преследований в Синьцзяне против этнических меньшинств, в том числе казахов. Они попросили Казахстан предоставить им убежище и защитить от преследований оставшиеся в Китае их семьи.

20 октября суд арестовал обвиняемых.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Казахстана не возвращать Мусаханулы и Алимулы в китайский Синцьзян, о чем заявил директор пограничной службы КНБ Казахстана Дархан Дильманов. Позднее казахский чиновник заявил, что его «неправильно поняли», и что судьбу бежавших будет решать суд.

Пекин сталкивается с растущим международным осуждением за проводимую им политику в Синьцзяне, откуда с 2017 года поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в «лагеря политического перевоспитания». Пекин утверждает, что эти учреждения, которые активисты называют «лагерями политического перевоспитания», являются центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму.

С 2017 года этнические казахи, живущие в Китае, жалуются на притеснения со стороны властей «за связь с исторической родиной» и то, что их и их родных отправляют в «лагеря политического воспитания», где держат неограниченный срок, подвергая воздействию коммунистической пропаганды и принудительно заставляют учить китайский язык. Китайские власти отрицают, что эти заведения являются местами для содержания интернированных. Пекин называет их «образовательными центрами» и утверждает, что с их помощью проводит «интеграцию представителей этнических меньшинств» и борется с «экстремизмом и терроризмом».

По данным переписи населения 2000 года, численность этнических казахов в Китае составляла 1 миллион 250 тысяч. Казахи – вторая по величине тюркоязычная группа в Синьцзяне после уйгуров. Также в регионе проживают кыргызы, татары, таджики и дунгане.

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Последнее: В казахском городе Зайсане начался суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы, двух этнических казахов, бежавших из Синьцзяна. На родине их обвиняют в «умышленном незаконном пересечении государственной границы», сообщает Радио Азаттык. Заседание проходит на фоне продолжающихся призывов активистов не выдавать бежавших из Синьцзяна Китаю. В случае признания виновными Алимулы и Мусаханулы грозит до года […]