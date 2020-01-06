«Золотой глобус»: Чернобыль» – лучший мини-сериал, Хоакин Феникс – лучший актер фильма «Джокер»

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Лучшим драматическим фильмом признали военно-историческую драму Сэма Мендеса «1917» о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Мендес также получил приз за лучшую режиссуру.​

В номинации «Лучший фильм – комедия или мюзикл» победила картина «Однажды… в Голливуде». Квентин Тарантино получил награду в номинации «Лучший сценарий», а сыгравший в картине Бред Питт стал лучшим актером второго плана. Всего картину номинировали в пяти категориях.

Хоакин Феникс стал лучшим актером драмы за главную роль в фильме «Джокер».

Приз за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд «Джуди».

Сериал «Чернобыль» телеканала HBO получил «Золотой глобус» в категории «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».

«Паразиты» – стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Победу в номинации «Лучшая песня» одержала Iʼm Gonna Love Me Again из байопика Элтона Джона «Рокетмэн».

На премию претендовали шесть российских фильмов, но они не получили награды.

«Золотой глобус» – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается в 25 номинациях.

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