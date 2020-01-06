«Ощущение, что умрешь прямо тут»: Бородина мучается от страшных приступов

Несколько дней назад знаменитость отправилась вместе с семьей на остров Бали. Во время отдыха с телеведущей случилось несчастье: она пережила внезапный приступ тревоги – паническую атаку. По мнению Ксении Бородиной, причиной этого могла стать смена часовых поясов.

«Когда я раньше слышала от других людей слово «Паническая атака», я думала, фигня какая, что они себя контролировать не могут чтоли. И тут эта паническая атака – необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги настиг и меня», – поделилась в «Инстаграме» знаменитость.

Телеведущая рассказала, что попыталась отвлечь себя горячим душем и чтением аудиокниги. Кроме того, большую поддержку ей оказал супруг. «Но все равно, когда ты еще на острове, ощущение, что не спасут и умрешь прям тут, я это раз 100 вчера повторила. Уснула только в 6.30 утра», – отметила Ксения Бородина.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 5 Янв 2020 в 2:41 PST

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Последнее: Несколько дней назад знаменитость отправилась вместе с семьей на остров Бали. Во время отдыха с телеведущей случилось несчастье: она пережила внезапный приступ тревоги – паническую атаку. По мнению Ксении Бородиной, причиной этого могла стать смена часовых поясов. «Когда я раньше слышала от других людей слово «Паническая атака», я думала, фигня какая, что они себя контролировать […]