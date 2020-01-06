Видео: Какими будут смартфоны будущего

Смартфоны в их нынешнем виде начнут уходить в прошлое уже через пару лет, считает президент Qualcomm Кристиано Амон. Запуск сетей 5G позволит выйти на первый план технологиям другого уровня, и телефоны сильно трансформируются.
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