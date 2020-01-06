Правительство Венесуэлы сместило лидера оппозиционного парламента страны Хуана Гуайдо

06.01.2020, 10:57, Новости дня

Правительство Венесуэлы объявило, что новым председателем Национальной ассамблеи страны стал бывший член партии «За справедливость» Луис Парра. Об этом сообщает Reuters.

Оппозиционные парламентарии собирались переизбрать на пост главы парламента Хуана Гуайдо. Он занимал его с января 2019 года. Однако многие законодатели не смогли попасть на заседание парламента из-за баррикад, установленных силами безопасности в центре Каракаса.

Представители оппозиции заявили, что правительство Венесуэлы таким образом совершило «парламентский переворот». В пресс-службе Хуана Гуайдо назвали принятое решение незаконным из-за отсутствия кворума.

Новый глава парламента Луис Парра ранее был исключен из партии «За справедливость» из-за обвинений в коррупции. Он отрицает эти обвинения.



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Последнее: Правительство Венесуэлы объявило, что новым председателем Национальной ассамблеи страны стал бывший член партии «За справедливость» Луис Парра. Об этом сообщает Reuters. Оппозиционные парламентарии собирались переизбрать на пост главы парламента Хуана Гуайдо. Он занимал его с января 2019 года. Однако многие законодатели не смогли попасть на заседание парламента из-за баррикад, установленных силами безопасности в центре Каракаса. Представители оппозиции […]

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