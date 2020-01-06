Мнение: «Мёртвые любовники»: самая страшная картина Средневековья

Что это? И не надо кивать на произведения Босха: он в 16-м веке умер, это чистой воды эпоха Возрождения уже. Нас же интересует истинное Средневековье, мрачное такое все и готичное. Червивое!

(Как-то я подзабросила перетаскивать в любимую константную жж-шечку посты, понаписанные мною в пошлый яндекс-дзен. Ну, вот еще один, перегружаю для полноты собрания сочинений).



Картина, называемая «Мёртвые любовники» (Les amants trépassés) была создана около 1450 года. Имя автора не сохранилось, по манере сегодня ее приписывают анониму по прозвищу Ульмский мастер.

Место хранения картины: Музей изобразительных искусств, Страсбург (Франция)



Она поражает своим необычным подходом к обнажённому телу: то, что должно по идее возбуждать и радовать взор, здесь превращено в настоящий хоррор. Поскольку нарисованы тут не молодые красавцы, а пожухлые старики, причем, кажется, уже пожираемые могильными червями (несмотря на вполне живое выражение глаз).

Для нас подобное изображение мужчины и женщины ассоциируется обычно с Адамом и Евой — и традиционно такие картины служат для воспевания человеческой красоты. Но не в случае наших «Мёртвых любовников», которые по контрасту с шаблоном шокируют еще сильнее…

Альбрехт Дюрер. "Адам и Ева". Ок. 1507



Идея этой аллегорической средневековой картины состояла в том, чтобы напомнить тому, кто на нее смотрит: жизнь — это тлен. Все мы умрем, причем достаточно скоро. Зритель, глядя на это безобразие, должен был как бы медитировать на тему того, что все земное — тщета, суета сует. В том числе и тело, здоровье, молодость.

Ужас от картины увеличивается от того, что глаза персонажей еще горят разумом, а вот тело их уже жрут насекомые, черви, змеи.

У беззубой старухи высохшие груди свисают самым жалким образом, а на причинном месте сидит огромная жаба — символ гадости и мерзости.

Белые тряпки, которыми они пытаются прикрываться — это саван.

Удивительное дело, но эта картина является частью диптиха (вторая половина в Кливленде, США). На первой створке изображена молодая парочка изящных возлюбленных, которые только что обручились.

Молодые люди одеты, и это еще раз напоминает нам о символике наготы в религиозном искусстве. В христианской живописи целью обнаженного тела отнюдь не было вызвать приятные сладострастные ощущения (как это станет в искусстве Нового времени). Нет: нагота обозначала смерть, переход в иное состояние. Потому что на том свете никому одежда уже не требуется. Поэтому, если на картине, например, был изображен умирающий (одетый), то душа, излетающая от его уст и поднимаемая в небеса ангелами писалась в виде обнаженного младенчика.

Этот же диптих своей символикой напоминает зрителю о том, что все мы из стадии юных счастливых любовников (слева) перейдем в ту стадию, которая изображена справа. И останемся в ней намного-намного дольше…

Источник: Шакко

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Последнее: Что это? И не надо кивать на произведения Босха: он в 16-м веке умер, это чистой воды эпоха Возрождения уже. Нас же интересует истинное Средневековье, мрачное такое все и готичное. Червивое! (Как-то я подзабросила перетаскивать в любимую константную жж-шечку посты, понаписанные мною в пошлый яндекс-дзен. Ну, вот еще один, перегружаю для полноты собрания сочинений). Картина, […]