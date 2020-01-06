Мнение: Трамп угрожает Ираку

Коротко по развитию ситуации вокруг убийства Сулеймани вокруг Ирака.

1. Трамп пригрозил ужасными санкциями против Ирака, если Ирак продолжит изгонять американские войска с территории страны. Эти санкции против Ирака будут еще более жесткими, чем против Ирана.

2. Также Трамп потребовал заплатить за американские базы, которые размещены на территории страны, иначе он никуда не уйдет, потому что военные базы стоили много денег, а теперь все это предстоит бросить.

3. Кроме того, Трамп считает, что у США есть право уничтожать культурные объекты, если Иран нанесет удар по США. ИГИЛ тоже читает, что уничтожение культурных ценностей на войне это действенное оружие.

4. Госдеп заявил, что "народ Ирака на самом деле не хочет, чтобы американцы уходили". Чего хочет народ Ирака по привычке хотят определить из Вашингтона, но времена уже изменились. Голосование в парламенте Ирака Помпео назвал "временной победой Ирана".

5. Тем не менее, после всех угроз, Трамп заявил, что ввод войск на Ближний Восток был худшим решением в американской истории. Вот лето пролетело, все оставив позади, но мы то знаем, худшее конечно впереди…

В целом, прекрасное самозаголение гегемона, если бы перед Ираном стояла цель показать, что США не несут для Ирака ничего хорошего, то он бы и лучше придумать не мог.

Разумеется, санкции против Ирака еще сильнее качнут эту страну в направлении Тегерана, ослабив и без того хилые про-американские силы. Политика Ирака станет с одной стороны еще более про-иранской, с другой стороны — еще более националистической.

6. "Друг Реджеп", который уже направил регулярные турецкие войска на очередную войну в Ливию, заявил, что у Ирана есть права на ответный удар по США. Отличный союзник по НАТО, всегда подставит плечо. Или ятаган провернет.

7. "Катаиб Хезбалла" закрывает официальные офисы в Ираке и переходит на военное положение, фактически готовясь к партизанской войне на территории Ирака.

8. Делегация Саудовской Аравии вылетела в США, где от имени монархий Персидского залива просит США не допустить войны. Саудиты более прочих опасаются последствий, так как Иран очевидно способен нанести огромный ущерб саудовской экономике, которая и без этого в не лучшем состоянии.

9. На границах США ужесточился досмотр иранских граждан, некоторые были вынуждены ожидать разрешения на въезд в США по 10-12 часов.

10. Премьер-министр Ирака Махди в понедельник проведет официальную встречу с послом США в Ираке, где передаст официальное заявление о том, что американским войскам необходимо в установленные сроки покинуть Ирак.

PS. На фоне подобного развития событий, Трамп также отметил, что Ким Чен Ын сдержит свое слово и не будет ничего испытывать. Но потом добавил, что тот конечно может сделать это.

В текущих условиях не хватает разве что ядерного испытания в КНДР или же запуска новой МБР через Японию в направлении США. Катастрофа американской политики в Ираке может логически быть дополнена полной катастрофой на Корейской полуострове, когда даже самому тупому избирателю в США станет понятно, что переговорная линия Трампа по Северной Корее провалилась. В Пхеньяне это тоже понимают, поэтому им будет трудно удержаться, чтобы не поставить Трампу подобную подножку перед выборами.

В общем, новый 2020-й год начался ударными темпами, а ведь еще даже первая неделя не закончилась.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В казахском городе Зайсане начался суд по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы, двух этнических казахов, бежавших из Синьцзяна. На родине их обвиняют в «умышленном незаконном пересечении государственной границы», сообщает Радио Азаттык. Заседание проходит на фоне продолжающихся призывов активистов не выдавать бежавших из Синьцзяна Китаю. В случае признания виновными Алимулы и Мусаханулы грозит до года […]