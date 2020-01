Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро назвал советский истребитель-перехватчик МиГ-25 «королем скорости», напомнив, что он является «самым быстрым в мире».

По мнению военного аналитика, МиГ-25 до сих пор является «номером один» в мире среди скоростных военных истребителей. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. При этом его по-прежнему никто не побил, пишет Кэнтаро в блоге Yahoo News Japan, перевод которого приводит ИноСМИ.

«Цель создания в СССР такого быстрого истребителя состояла в получении оружия противодействия создававшимся в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого «класса 3М». К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70», – напомнил военный аналитик.

Кэнтаро также отмечает, что создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Для него были созданы специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов. Кроме того, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге высоты 35 тыс. метров самолет достиг за 4 минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров.

В конце статьи эксперт приходит к выводу, что «последний победитель из плеяды скоростных сверхзвуковых самолетов – МиГ-25 – уже в течение 50 лет гордо занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве «короля скорости».

Ранее американский портал We Are The Mighty рассказал о возможностях советского истребителя МиГ-25, напугавшего США и остальных членов НАТО тем, что оказался «до жути» быстрым и мощным.





