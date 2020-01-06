Приемные дочери Мадонны спели перед камерой

Американская певица Мадонна показала своих темнокожих приемных дочерей – семилетних двойняшек Стеллу и Эстер, исполняющих песню Djadja из репертуара Aya Nakamura.
«Пусть 2020 год будет годом. музыки, танца, смеха, машин для гольфа и бесстрашия», –написала она.
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Let 2020 be a year of. music Dance Laughter Golf carts And being Fearless……………. #estere #stella #djadja
25 августа 2019 года Стелле и Эстер исполнилось семь лет.
День рождения они отпраздновали в стиле мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».
У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Прочёл восхитительную мысль в посте про бизнес. Оказывается, пока бизнесмен тратит доход от бизнеса на сам бизнес, — на закуп товара и на зарплату сотрудникам, — большой беды ещё нет. А вот в тот момент, когда бизнесмен забирает себе прибыль от собственного бизнеса, он становится паразитом: https://olegmakarenko.ru/1744044.html?thread=717240236#t717240236 Мнение не единичное, вот, например, что мне написал […]
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