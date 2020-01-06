В Черкасской области пьяный водитель насмерть сбил малолетнего ребенка

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области вечером 5 января водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате один ребенок погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Виновник ДТП задержан. На месте работала следственно-оперативная группа.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 с. 286 Уголовного кодекса Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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