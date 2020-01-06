Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Рискованные военные действия Соединенных Штатов ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Пекин призывает Вашингтон не злоупотреблять военной силой, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Недавние военные авантюры США нарушили основополагающие принципы международных отношений, привели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе», – сообщил Гэн Шуан, комментируя взаимные военные угрозы Вашингтона и Тегерана, передает РИА «Новости».

Пекин настоятельно призвал Вашингтон «не злоупотреблять военной силой», а также попросил все стороны конфликта сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

«Китай выступает против применения военной силы в международных отношениях. Военные средства ни к чему не приведут, а политика оказания максимального давления также обречена. Уверены, что все стороны должны следовать принципам и целям Устава ООН и базовым нормам международных отношений», – добавил Гэн Шуан, передает ТАСС.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и сообщил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

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