Мужчина из 2033 года рассказал о самых значимых открытиях в ближайшие 10 лет

Мужчина из 2033 года, утверждающий о возможности путешествий во времени, пояснил о самых значимых открытиях в ближайшие 10 лет. Исходя из его слов, человечество освоит телепортацию, а все люди смогут общаться телепатически.

В первом случае помогут специальные устройства, которые разместят в самых значимых точках по всему миру. Это позволит быстро и без особых усилий перемещаться на внушительные расстояния, тратя на это секунды. В случае с телепатией всё немного сложнее. Она станет возможна благодаря специальному чипу, существенно расширяющему возможности головного мозга.

Ещё одним важным открытием станут представители внеземной цивилизации. Они больше не будут скрываться и вступят в контакт с человечеством. Именно инопланетная форма жизни посодействует в переходе человечества на новую веху развития, а повсеместное использование роботов с искусственным интеллектом позволит существенно упростить все бытовые задачи.

Есть и несколько неутешительных прогнозов. Мужчина предупредил, что ситуация с перенаселением остро встанет в 2033 году. Эту трудность усугубляют неблагоприятные изменения климата, которые остановить не под силу даже пришельцам с их более развитыми технологиями.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сейчас Дана нежится под солнечными лучами на острове Самуи, где ранее проходила курс реабилитации после употребления запрещенных веществ. Казалось бы, ничто не может омрачить прекрасный отдых звезды отечественного шоу-бизнеса, однако за некоторое время до новогодних праздников Борисовой пришлось пережить семейную драму. Накануне главного зимнего торжества супруг Даны ворвался в ее квартиру вместе с сотрудниками полиции […]