CNN — иранским возмездием за смерть Сулеймани может стать проигрыш Трампа на выборах президента

Возможным возмездием Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани могут быть действия по предотвращению переизбрания Трампа на выборах 2020 года, пишет CNN. Сайт издания предполагает, что Тегеран может избрать какую-нибудь символическую цель, дискредитировав в результате американского президента. Отмечается, что от такой акции могут выиграть союзники Ирана — РФ и КНР, уставшие от непредсказуемости Трампа.



Reuters

В Иране, вероятно, решили, что для Тегерана будет выгоднее, если в Белом доме окажется президент-демократ, а не такой республиканец, как Дональд Трамп, пишет CNN. Следовательно, считает издание, Исламская республика может сосредоточить своё возмездие за гибель генерала Касема Сулеймани на усилиях по предотварщению переизбрания Трампа на пост президента США.

Как отмечает CNN, Трамп должен понимать, что Иран может принять ответные меры незамедлительно, однако он также мастерски владеет принципом «месть — блюдо, которое подают холодным». В качестве примера издание приводит 1988 год, когда тегеранские власти прождали 9 месяцев для возмездия за свой пассажирский самолёт, случайно сбитый американским военным судном: машина капитана того судна была уничтожена самодельным взрывным устройством. Причастность Ирана не была доказана, однако подозрения были очень основательными.

По мнению CNN, сейчас Тегеран возьмёт на вооружение такую же стратегию, избрав символическую цель и дискредитировав президента США. Среди возможных действий — кибератаки.

Как отмечает издание, такие игроки как Китай и РФ вполне могут одобрить иранские действия, которые поспособствовали бы уходу Трампа с поста президента уже в 2020 году. CNN пишет, что Владимир Путин может и ценит Трампа за его наивность и неопытность, однако ему не нравится непредсказуемость американского президента, которая способна спровоцировать конфликт на Ближнем Востоке, невыгодный для России. Что касается Китая, то он также уже пострадал от непредсказуемых действий Трампа.

По мнению CNN, именно РФ может больше всего выиграть от иранского возмездия: в случае, если действия Тегерана приведут к росту регионального напряжения, Москва сможет взять на себя роль посредника, имея хорошие отношения как с Ираном, так и с Саудовской Аравией. Таким образом, РФ усилит свои позиции в регионе, на фоне снижения американского влияния.

При этом издание считает, что Трамп вряд ли потеряет много голосов из-за подобных геополитических перестановок, однако они всё равно могут помочь демократам, учитывая, что разрыв между Трампом и его соперниками не столь велик.

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