Украинцы взбесились из-за роскошного отдыха Зеленского

Президент Незалежной, по всей видимости решил, что провести новогодние и рождественские праздники ему и его семье будет лучше в жаркой стране, нежели в Украине. Кроме того, в Омане у Владимира запланирована встреча с политическими партнерами, что обязывает главу страны к поддержанию своего статуса. Вероятно, этим руководствовался Зеленский, останавливаясь в одном из самых дорогих отелей.
Президент вылетел из Киева в Оман 2 января. Правда, предварительно в страну был отправлен личных охранник Владимира, чтобы провести проверку и удостовериться, что главе Незалежной ничего не будет угрожать.
Исходя из информации на сайте отеля, самый дешевый номер на одного человека обойдется в 635 долларов за ночь
(с завтраком), а самый дорогой – президентский люкс – в четыре тысячи евро. Для отдыха с семьей нужно заплатить более тысячи
долларов. В отеле есть целый спектр услуг – СПА, бассейны и другой
досуг, сообщает издание «Обозреватель».
В свою очередь, украинцам такой шикарный отдых крайне не понравился. Пользователи Сети обрушились на Зеленского с резкой критикой, то сравнивая его с Порошенко, то отмечая, что во время войны в собственной стране не очень корректно устраивать себе райский отпуск: «Ну он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных
работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех»,
«Если так быстро устал, то зачем было идти в президенты?! Здесь пахать
надо, как «папа Карло» день и ночь, если действительно хочешь укрепить
государство и заботишься о своем народе», «Что, война закончилась? Можно
и в отпуск», «Интересно, а какой это уже раз за неполный год
новоизбранный отдыхает? Или в стране все в порядке? Делать ничего? Так
ли уж сильно устал? Ну не знаю».
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