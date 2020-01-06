Украинцы взбесились из-за роскошного отдыха Зеленского

Президент Незалежной, по всей видимости решил, что провести новогодние и рождественские праздники ему и его семье будет лучше в жаркой стране, нежели в Украине. Кроме того, в Омане у Владимира запланирована встреча с политическими партнерами, что обязывает главу страны к поддержанию своего статуса. Вероятно, этим руководствовался Зеленский, останавливаясь в одном из самых дорогих отелей.

Президент вылетел из Киева в Оман 2 января. Правда, предварительно в страну был отправлен личных охранник Владимира, чтобы провести проверку и удостовериться, что главе Незалежной ничего не будет угрожать.

Исходя из информации на сайте отеля, самый дешевый номер на одного человека обойдется в 635 долларов за ночь

(с завтраком), а самый дорогой – президентский люкс – в четыре тысячи евро. Для отдыха с семьей нужно заплатить более тысячи

долларов. В отеле есть целый спектр услуг – СПА, бассейны и другой

досуг, сообщает издание «Обозреватель».

В свою очередь, украинцам такой шикарный отдых крайне не понравился. Пользователи Сети обрушились на Зеленского с резкой критикой, то сравнивая его с Порошенко, то отмечая, что во время войны в собственной стране не очень корректно устраивать себе райский отпуск: «Ну он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных

работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех»,

«Если так быстро устал, то зачем было идти в президенты?! Здесь пахать

надо, как «папа Карло» день и ночь, если действительно хочешь укрепить

государство и заботишься о своем народе», «Что, война закончилась? Можно

и в отпуск», «Интересно, а какой это уже раз за неполный год

новоизбранный отдыхает? Или в стране все в порядке? Делать ничего? Так

ли уж сильно устал? Ну не знаю».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 17 Дек 2019 в 5:01 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Прочёл восхитительную мысль в посте про бизнес. Оказывается, пока бизнесмен тратит доход от бизнеса на сам бизнес, — на закуп товара и на зарплату сотрудникам, — большой беды ещё нет. А вот в тот момент, когда бизнесмен забирает себе прибыль от собственного бизнеса, он становится паразитом: https://olegmakarenko.ru/1744044.html?thread=717240236#t717240236 Мнение не единичное, вот, например, что мне написал […]