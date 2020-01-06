Чем действительно опасны БАДы

Про биологически активные добавки к пище ходит много легенд. Мендновости разобрались с одной из них и рассказывают, чем на самом деле опасны БАДы.

Биоактивные добавки к пище занимают значительное место на российском рынке околомедицинских товаров и услуг. это связано с ценой – зачастую БАДы дешевле лекарств и склонностью выбирать «натуральное», а не «химию» При этом потребитель не понимает, что БАД – не «безвредная травка», а «кот в мешке»

Ни еда, ни лекарство

По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано более 20 тыс. наименований БАД. Хотя юридически это всего лишь пищевые продукты, призванные восполнить содержание в организме недостающих микроэлементов, и не обладающие лекарственными свойствами, на российском рынке большинство БАД позиционируются именно как лекарства. А значительная часть из них для пущей убедительности имеет очень схожие с лекарственными препаратами наименования.

При этом, Минздрав не имеет никакого отношения к регулированию БАД, по ним не проводятся обязательные для лекарств клинические испытания, а предусмотрена лишь обязательная «Декларация соответствия» – подтверждение качества добавки непосредственно производителем. И это открывает широкий простор для злоупотреблений: по словам научного редактора журнала «Российские аптеки», врача-токсиколога Алексея Водовозова, рынок БАД плохо регулируемый, с большим количеством фальсификатов и подделок, и сомнительного сырья внутри «правильных» добавок.

Роспотребнадзор регулярно отмечает относительной небезопасности тех или иных биодобавок.В ноябре 2019 года ряд аптек был оштрафован за продажу БАД для улучшения потенции, содержащих незаявленные лекарственные средства. Речь идет об активных действующих веществах (варденафил, тадалафил), которые входят в состав лекарств для лечения эректильной дисфункции. «Саймы», производства ООО «Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан», КНР реализовывались Москве и Туле. «Вука Вука», производства ООО «Витамер», Владимирская обл., г. Петушки- в Краснодаре, Элисте и в Свердловской области.

Четыре года назад подобная проблема стала основанием для возбуждения уголовного дела:в составе аналогичных «пищевых добавок» были обнаружены не заявленные при госрегистрации химические вещества, которые входят в состав отпускаемых по рецептам лекарств от эректильной дисфункции. В отдельных образцах дозировка оказалась даже выше, чем в лекарственных препаратах.

Интернациональная проблема

Применение БАДов приводит к скандалам во всем мире.Так, несколько лет назад в США погиб человек, принимавший продукт SolgarABCDophilus® Powder. Согласно рекламе, это пробиотическое средство, которое должно было поддерживать микрофлору, в том числе у недоношенных детей. Однако в БАДе обнаружился плесневый грибок RhizopusOryzae, который вызывает редкое заболевание мукоромикоз. В РФ SolgarABCDophilus® Powderпроцедуру регистрации не проходил, но его легко можно было купить через интернет-магазины и у «сетевиков».

Лечить при помощи БАД пытаются во всем мире. «Это очень удобный продукт – не медицинский, не требует никаких особых разрешений, — объясняет Алексей Водовозов. – Между тем его можно выдавать за медицинский, противопоставлять “химическим” лекарствам и рассказывать чудесные сказки про то, как БАД «мягко и натурально» регулируют обмен веществ, подавляют болезни еще до их начала».

В итоге, только в США из-за побочных эффектов БАД в больницы попадает около 23 тысяч человек.При этом, симптомы подозрительно похожи на побочные эффекты или симптомы передозировки теми самыми фармсубстанциями, которые регулярно обнаруживают в БАД «подкупленные мировой БигФармой» токсикологи, информирует Водовозов. По его словам, в БАД часто находят рецептурные препараты с кучей побочных эффектов, причем в непрогнозируемых и неизвестных для покупателя дозировках. Внушительный перечень доказанного фальсификата есть на сайте FDA.

«Примерно 20% всех случаев токсических поражений печени в США – следствие приема БАД, — продолжает Водовозов. – Вот документ, где генпрокурор штата Нью-Йорк запрашивает у четырех крупных производителей БАД подробную информацию о производстве и практике контроля качества. Поводом для этого обращения стала внезапная проверка в четырех магазинах штата, где продавались «натуральные, растительные, не химия какая» добавки. Результаты, как отмечается в документе, «были шокирующими для многих потребителей и ставили тревожные юридические вопросы». Анализ показал следующее: в добавке не удавалось найти растения, заявленные на этикетке, зато обнаруживались другие, в том числе из списка запрещенных и при этом, само собой, на этикетке не заявленные».

В обход регистрации

Другой вид фальсификаций связан с тем, что некоторые производители позиционируют как БАДы препараты, изначально задуманные, как лекарственные и поэтому содержащие активные фармсубстанции. Регистрировать их как лекарственные средства долго, дорого и зачастую невозможно из-за низкого качества этих суррогатов. Признает эту проблему и Роспотребнадзор. По словам главы ведомства Анны Поповой, специалисты слишком часто выявляют содержание активных веществ в составе БАД и несоответствие фактического состава перечню, указанному на упаковке.

Чаще всего биодобавки, особенно те, что продаются в аптеке, становятся средством самолечения. Однако, нередко БАДы назначают врачи: вместо или под видом лекарственных средств.

Небезопасны даже «правильные» БАД

Впрочем, далеко не все медики доверяют даже «проверенным» БАД. Тем более что «лечатся» ими люди, имеющие проблемы со здоровьем. Здоровых это не интересует. По словам доцента кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Антона Родионова, основной аргумент против применения его пациентами БАД заключается в том, что никто не в состоянии предсказать взаимодействия между необходимыми пациенту лекарствами и большинством БАД. Особенно если они сделаны из уникального природного сырья – некоторые травы могут содержать активные субстанции. «Сочетание такого сырья с лекарствами, влияющими на свертываемость крови, давление и другие показатели совершенно непредсказуемо, причем возможны как ослабление эффекта, так и его усиление. Например, принимая антикоагулянт для предупреждения тромбоза и «безвредную» травку, можно спровоцировать тяжелое кровотечение, причиной которого станет многократное усиление эффекта противосвертывающего препарата, вызванное экстрактом неведомого сена. Так что, либо БАДы, либо лечение», – утверждает Родонов.

Еще более категорично относится к проблеме врач эндокринолог клиники WikiMed, член Европейской ассоциации по изучению диабета Ольга Демичева: «Мы,не имеем права назначать пациенту снадобье с неподтвержденной эффективностью и безопасностью”.

Проблема БАД даже не в том, что они плохи или не работают, а в том, что эти продукты недостаточно исследованы, считает невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная», Павел Бранд. «Это очень сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа. Я знаю много очень хороших врачей, которые назначают БАД. И опять же, добавка добавке – рознь. Теоретически витамин D, различные микроэлементы, Омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты) – это тоже биологически активные добавки к пище. Вообще, в медицине мало того, что можно покрасить только в черное или белое. И это, скорее, серая зона медицины. Если бы для БАДов проводились современные рандомизированные испытания, тогда мы могли бы судить о них однозначно. Сейчас же все в большей степени действуют на свой страх и риск».

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