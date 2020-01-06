Компания HP представила ноутбук с 4K-монитором и автономной работой до 17 часов

Официальные представители компании HP представили общественности современный ноутбук Spectre X360. От конкурентов он отличается наличием 4K-монитора и автономным временем работы до 17 часов на одном заряде.
Экран стал главным достоинством HP Spectre X360. Диагональ дисплея всего 15,6 дюймов, но он занимает 90% всего пространства передней панели и выполнен с применением технологии OLED. Разрешение 4K поможет максимально наслаждаться качеством изображения, а поддержка Wi-Fi 6 позволит увеличить скорость передачи файлов минимум в три раза.
В плане технических характеристик HP Spectre X360 ничем не уступает ноутбукам других корпораций. За производительность отвечает процессор Intel Core i7 десятого поколения и новейший графический ускоритель от Nvidia. Время заявленной автономной работы 17 часов, но данных об аккумуляторе не приводится. Также неизвестна цена и точная дата начала продаж.
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