Компания HP представила ноутбук с 4K-монитором и автономной работой до 17 часов

Официальные представители компании HP представили общественности современный ноутбук Spectre X360. От конкурентов он отличается наличием 4K-монитора и автономным временем работы до 17 часов на одном заряде.

Экран стал главным достоинством HP Spectre X360. Диагональ дисплея всего 15,6 дюймов, но он занимает 90% всего пространства передней панели и выполнен с применением технологии OLED. Разрешение 4K поможет максимально наслаждаться качеством изображения, а поддержка Wi-Fi 6 позволит увеличить скорость передачи файлов минимум в три раза.

В плане технических характеристик HP Spectre X360 ничем не уступает ноутбукам других корпораций. За производительность отвечает процессор Intel Core i7 десятого поколения и новейший графический ускоритель от Nvidia. Время заявленной автономной работы 17 часов, но данных об аккумуляторе не приводится. Также неизвестна цена и точная дата начала продаж.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Прочёл восхитительную мысль в посте про бизнес. Оказывается, пока бизнесмен тратит доход от бизнеса на сам бизнес, — на закуп товара и на зарплату сотрудникам, — большой беды ещё нет. А вот в тот момент, когда бизнесмен забирает себе прибыль от собственного бизнеса, он становится паразитом: https://olegmakarenko.ru/1744044.html?thread=717240236#t717240236 Мнение не единичное, вот, например, что мне написал […]