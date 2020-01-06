Археологи обнаружили татуировки на мумиях Древнего Египта

Спустя 3000 лет американские археологи с помощью инфракрасного излучения выявили татуировки на мумиях Древнего Египта. Находку зафиксировали на кладбище Дейр-эль-Медина.

Исследователи обнаружили изображения только на теле египтянок, которые, по мнению ученых, являются целительницами или жрицами. Специалистам удалось рассмотреть рисунки на 7-ми мертвецах, но опознать их трудно. Пока что авторы научной работы не могут точно назвать причину нанесения невидимых изображений. Более того, на теле одной из мумий исследователи нашли сразу 30 тату.

Недавно удалось узнать, что расположено внутри мумии кошки в Древнем Египте. Археологи нашли там шарик из ткани, ребер и позвонков других подобных животных.

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